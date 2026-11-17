Die Fußballerinnen des FSV sollen nach zehn Niederlagen "frische Impulse" erhalten. Trainer Takashi Yamashita muss gehen.

Nach zehn Niederlagen aus zehn Spielen hat sich Bundesliga-Aufsteiger FSV Mainz 05 von Trainer Takashi Yamashita (41) getrennt. Bis auf Weiteres übernehmen die Co-Trainer Marcel Kostadinov und Sho Chikaraishi die Betreuung der Fußballerinnen des Tabellenletzten. Erstmals wird das Duo am Sonntag gegen den 1. FC Nürnberg verantwortlich sein.

Yamashita, der das Team im Oktober 2022 übernommen hatte, als es noch unter dem Dach des TSV SCHOTT Mainz in der Regionalliga spielte, habe „für den Frauenfußball im Verein Großes geleistet. Der gemeinsame Weg hat uns bisher fast ausschließlich nach oben und bis in die Bundesliga geführt“, sagte Nadine Kreß, Sportliche Leiterin Mädchen- und Frauenfußball.

Man sei sich der „Außenseiterrolle in der Bundesliga“ bewusst, dennoch könne man als punktloses Schlusslicht nach dem 1:6 beim Tabellennachbarn Hamburger SV am Freitagabend „nicht die Augen vor der aktuellen Entwicklung verschließen, die uns ein wenig in eine Sackgasse geführt hat“, ergänzte Kreß: „Mit einem Trainerwechsel wollen wir dem Team die Chance auf einen Neubeginn mit frischen sportlichen Impulsen geben.“

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