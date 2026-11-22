Der VfL Wolfsburg zeigt nach der Klatsche gegen die Bayern-Frauen eine Reaktion. Lena Lattwein fehlt nach ihrer Kritik im Kader der Wölfinnen.

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben nach der Lehrstunde im Ligagipfel eine Reaktion gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch gewann bei RB Leipzig mit 2:1 (0:0) und rückte zumindest vorübergehend wieder auf drei Punkte an Tabellenführer FC Bayern heran.

In der vergangenen Woche hatten die Wölfinnen gegen den Doublesieger 1:4 verloren. Die Bayern haben jedoch am Montag (18.00 Uhr LIVE im TV und Stream bei SPORT1) zum Abschluss des elften Spieltags der Frauen-Bundesliga die Möglichkeit, den Abstand wieder auf sechs Zähler zu vergrößern.

Jubel bei den Frauen des VfL Wolfsburg Jubel bei den Frauen des VfL Wolfsburg © IMAGO/Lobeca

VfL Wolfsburg: Lattwein nicht im Kader

Cecilie Flöe Nielsen (46.) und Smilla Vallotto (48.) brachten den VfL in Führung. Delice Boboy (61.) gelang für RB nur noch der Anschluss.

Beim VfL fehlte Ex-Nationalspielerin Lena Lattwein im Kader. Sie war nach ihrer scharfen Kritik an der Spielweise des eigenen Teams beim Ligagipfel gegen die Bayern aus dem Kader gestrichen worden. „Die Form der Kritik, die sie gewählt hat, gehört nicht in die Öffentlichkeit“, hatte Lerch gesagt.

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