Mit Brand und Grohs: Lyon startet mit 8:0-Kantersieg

Die vom FC Bayern gewechselte Grohs steht beim achtmaligen Gewinner der Königsklasse zwischen den Pfosten. Jule Brand kommt als Joker.

Mit Torhüterin Maria Luisa Grohs in der Startelf und Jule Brand als Joker ist OL Lyonnes ein Traumstart in die Champions League gelungen. Der französische Serienmeister und Königsklassen-Rekordsieger setzte sich beim Schweizer Champions Servette Chenois locker mit 8:0 (4:0) durch.

Die vom FC Bayern gewechselte Grohs stand beim achtmaligen Gewinner der Königsklasse und letztjährigen Finalisten erneut zwischen den Pfosten, Nationalspielerin Brand wurde in der 72. Minute eingewechselt und blieb ohne Treffer. Allein drei Tore (28./40./47.) erzielte die französische Nationalspielerin Marie-Antoinette Katoto.