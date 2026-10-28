Königlicher Besuch in Unterhaching: Die Bayern-Frauen bekommen es in der Champions League mit Real Madrid zu tun und treffen nicht nur auf internationale Stars, sondern auch auf alte Bekannte. So verfolgen Sie das Spiel!

Die nächste große Bewährungsprobe wartet: Nach Manchester City und Benfica Lissabon bekommen es die Frauen des FC Bayern München am Mittwoch (18.45 Uhr) mit Real Madrid zu tun. Im Sportpark Unterhaching trifft der deutsche Meister auf einen der prominentesten Klubs des europäischen Frauenfußballs.

Die Münchnerinnen gehen mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien in das Duell. Auf ein 2:2 gegen Manchester City folgte ein 3:0-Erfolg bei Benfica. Real wartet nach zwei 1:1-Unentschieden gegen Paris Saint-Germain und Manchester City dagegen noch auf den ersten Sieg in der Ligaphase.

Champions League der Frauen: FC Bayern – Real Madrid live im Free-TV, Livestream, Ticker

Anpfiff ist am Mittwoch, 28. Oktober, um 18.45 Uhr im Sportpark Unterhaching.

TV : –

: – Livestream : sportstudio.de, ZDF-Mediathek, Disney+

: sportstudio.de, ZDF-Mediathek, Disney+ Liveticker: SPORT1 und in der SPORT1-APP

Im klassischen Free-TV wird die Partie nicht übertragen. Das ZDF zeigt das Spiel kostenlos im Livestream auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal. Außerdem ist die Begegnung beim kostenpflichtigen Streamingdienst Disney+ zu sehen.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Für zusätzliche Brisanz sorgen gleich drei ehemalige Bayern-Spielerinnen im Kader der Königlichen: Arianna Caruso, Sara Däbritz und Lineth Beerensteyn kehren an ihre alte Wirkungsstätte zurück.

Auch abseits dieser Personalien verspricht die Begegnung hochklassigen Fußball. Während Bayern auf Offensivstars wie Klara Bühl und Pernille Harder setzt, verfügt Real mit Linda Caicedo und Athenea del Castillo über zwei besonders gefährliche Angreiferinnen.

Ein Pflichtspiel zwischen beiden Mannschaften gab es bislang nicht. Das einzige bisherige Aufeinandertreffen entschieden die Münchnerinnen im Sommer 2025 in einem Testspiel mit 4:1 für sich.