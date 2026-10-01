EM-Quali: U21 zum Abschluss im Fernduell mit Griechenland

Die Griechen erledigen gegen Lettland ihre Pflicht. Der Vorteil zum Quali-Abschluss liegt aber bei Deutschland.

Entscheidung vertagt: Die deutschen U21-Fußballer bekommen ihr Endspiel in der EM-Qualifikation. Weil Griechenland einen Tag nach dem deutschen 4:1 auf Malta mit dem 4:2 (3:1) gegen Lettland nachzog, stehen beide Teams vor dem letzten Spieltag in der Gruppe F punktgleich da, der Vorteil liegt aber bei der DFB-Auswahl.

Ein Sieg am Dienstag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) gegen Georgien reicht dem Team von Trainer Antonio Di Salvo sicher für den Gruppensieg, weil bei Gleichstand der direkte Vergleich entscheidet. Diesen hat die deutsche Auswahl nach der einzigen Niederlage gegen die Griechen im Oktober (2:3) dank des 2:0 im Rückspiel in Athen gewonnen.

Nur die neun Gruppensieger und der beste Zweite qualifizieren sich sicher für die EM in Albanien und Serbien (16. Juni bis 3. Juli 2027), bei der auch die Olympia-Tickets für Los Angeles 2028 vergeben werden. Die restlichen vier Tickets werden im November über die Playoffs unter den verbliebenen acht Gruppenzweiten ausgespielt. Albanien und Serbien sind als Gastgeber gesetzt.

„Wir können das Spiel von Verfolger Griechenland leider nicht live sehen, weil wir da im Flieger auf dem Weg nach Münster sitzen“, hatte Di Salvo am Mittwochabend gesagt. Im Hotel „Klosterpforte“ in Harsewinkel bereitet sich die deutsche Auswahl nun auf das entscheidende Spiel am Dienstag auf der Bielefelder Alm vor. Griechenland spielt parallel in Nordirland.

2025 in der Slowakei war das DFB-Team um Nick Woltemade, Nicolò Tresoldi und Co. erst im Finale an England gescheitert. Deutschland hat den EM-Titel bislang dreimal gewonnen (2009, 2017, 2021).