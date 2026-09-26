Modric führt Kroatien zum Sieg

Luka Modric trifft beim Auftakterfolg der Kroaten in der Nations League.

Angeführt von Altstar Luka Modric hat Kroatien einen erfolgreichen Start in die Nations League gefeiert. Der Routinier traf beim 2:1 (0:0)-Sieg in Tschechien nach Vorarbeit des Freiburgers Igor Matanovic zur Führung für die Kroaten (47.).

Für den 41-Jährigen war es in seinem 203. Länderspiel der 30. Treffer. Marco Pasalic (77.) gelang im zweiten Durchgang der Siegtreffer. Der ehemalige Hamburger Adam Karabec, der vor dem 0:1 noch gepatzt hatte, hatte zuvor den zwischenzeitlichen Ausgleich (54.) erzielt.

Luka Modric traf für Kroatien gegen Tschechien Luka Modric traf für Kroatien gegen Tschechien © IMAGO/Branislav Racko

Spanien gewinnt Kracher gegen England

Im Parallelspiel der Gruppe A3 setzte sich Weltmeister Spanien im Kracher gegen England mit 3:2 (1:2) durch. Das Team von Erfolgstrainer Luis de la Fuente den Pausenrückstand und hielt mit dem 3:2 (1:2) seine Serie von nunmehr 39 Spielen ohne Niederlage aufrecht.

Für die Three Lions und seinen deutschen Teammanager Thomas Tuchel war es zwei Monate nach dem Halbfinal-Aus bei der WM hingegen ein neuerlicher Rückschlag, Pechvogel des Abends in Wembley war ausgerechnet Harry Kane.

Lamine Yamal brachte die Spanier in der Neuauflage des EM-Finals von 2024 nach einem schlimmen Fehler von Englands Innenverteidiger Marc Guéhi in Führung (2.), dann brachen Anthony Gordon (36.) und Kane (40.) die spanische Anfangsdominanz mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten. Nach der Pause ließ Kane per Foulelfmeter die große Chance liegen, im Gegenzug schlug Spanien durch die beiden Joker Alex Baena (60.) und Mikel Oyarzabal (74.) eiskalt zu.

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Tuchel überrascht mit Torwartwechsel

Tuchel setzte überraschend auf James Trafford im Tor anstelle von Jordan Pickford. Der 23-Jährige von Leeds United rettete in höchster Not gegen WM-Finalheld Ferran Torres (16.), nach der englischen Führung setzte Spaniens Marc Cucurella eine vermeintliche Flanke an den Pfosten (45.). Kane rutschte bei seinem Elfmeter mit dem Standbein weg, der Ball klatschte an die Latte. Der Treffer wäre ansonsten wegen einer Doppelberührung aberkannt worden.

Auf der anderen Seite fing Dani Olmo einen Fehlpass von Nico O’Reilly ab, Baena vollstreckte eiskalt. Wenig später stellte Oyarzabal das Spiel mit seinem feinen Heber komplett auf den Kopf. In der 83. Minute nahm Tuchel überraschend Kane vom Feld.

Eine Liga tiefer siegte die Schweiz zum Auftakt der Gruppe B1 dank der Treffer von Remo Freuler (22.) und Zeki Amdouni (41./74.) mit 3:0 (2:0) in Nordmazedonien. Keine Tore fielen zwischen Slowenien und Schottland.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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