Harry Kane verschießt erstmals seit knapp vier Jahren wieder einen Elfmeter für England. Obendrein müssen sich die Three Lions dem Weltmeister geschlagen geben.

Das passiert nicht häufig! Harry Kane verschoss bei der 2:3-Niederlage im Nations-League-Duell mit Spanien einen Elfmeter für England. Das letzte Mal passierte dies dem eigentlich so sicheren Schützen im Trikot der Three Lions beim Viertelfinal-Aus gegen Frankreich bei der WM 2022.

Seitdem hatte der Bayern-Star neunmal in Folge für England vom Punkt getroffen. Doch gegen die Spanier rutschte Kane beim Anlauf weg, berührte die Kugel obendrein auch noch doppelt und traf deshalb nur den Querbalken (54.). Ein Treffer hätte aufgrund der Doppelberührung ohnehin nicht gezählt, der Versuch wäre wiederholt worden.

Harry Kane verschoss gegen Spanien einen Elfmeter Harry Kane verschoss gegen Spanien einen Elfmeter © IMAGO/Sportimage

Für die Bayern hatte Kane – der seit der WM 2022 fast drei Jahre ohne Elfer-Fehlschuss in sämtlichen Pflichtspielen geblieben war – in diesem Kalenderjahr zwei Elfmeter verschossen. In der vergangenen Champions-League-Saison scheiterte er gegen Union Saint-Gilloise, in der Bundesliga verschoss er gegen Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg. 13 weitere Versuche allerdings saßen.

„Hätten wir den Elfmeter verwandelt, hätte das der entscheidende Moment sein können. Der Einsatz und die Qualität waren heute Abend da, aber das Ergebnis spiegelt das heute nicht wider“, merkte Trainer Thomas Tuchel nach der Partie an. Anthony Gordon schlug in eine ähnliche Kerbe: „Wäre der Elfmeter reingegangen, hätten wir meiner Meinung nach gewonnen. Ich denke, man hat heute Abend gesehen, dass wir eine Spitzenmannschaft sind.“

DEINE MEINUNG

Diskutable Elfmeterentscheidung für England

Schon die Entstehung des Strafstoßes war durchaus diskutabel. Jude Bellingham spitzelte den Ball im Strafraum an Gegenspieler Rodri vorbei und hob nach leichtem Kontakt am Schienbein ab. Schiedsrichter Davide Massa aus Italien ließ zunächst weiterspielen und ließ die Pfeife stumm.

Doch dann meldete sich der Videoassistent und schickte Massa zum Bildschirm am Seitenrand. Nach kurzer Ansicht der Bilder zeigte er dann doch auf den Punkt. „Das ist für mich keine klare Fehlentscheidung und er hatte die perfekte Sicht drauf“, bewertete DAZN-Experte Sebastian Kneißl die Szene.

Zum Zeitpunkt des Elfmeters führte das Team von Tuchel mit 2:1. Ein Blitzgegentor nach nur zwei Minuten durch Lamine Yamal konterten die Three Lions noch vor der Pause durch Tore von Anthony Gordon (36.) und Kane selbst (40.). Doch auch die Spanier zeigten im Anschluss ihre Comeback-Qualitäten und drehten ihrerseits die Partie. Alex Baena (60.) und Mikel Oyarzabal (74.) stellten auf 3:2 aus Sicht des Weltmeisters.

„Es war ein furchtbarer Start, der schlechteste Start, den man sich vorstellen kann, was es gegen eine Mannschaft wie diese so schwer macht. Die Reaktion war sehr gut. Nach zehn bis zwölf Minuten waren wir die bessere Mannschaft, aber wir haben zu viele Fehler gemacht“, merkte Tuchel an.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach