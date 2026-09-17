Köln-Profi tritt aus Nationalmannschaft zurück

Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln blickt auf 86 Länderspiele und drei WM-Teilnahmen zurück.

Fußball-Profi Ellyes Skhiri vom Bundesligisten 1. FC Köln ist aus der tunesischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Dies teilte der 31-Jährige am Donnerstag bei Instagram mit. Der Mittelfeldspieler absolvierte 86 Länderspiele für sein Land, nahm an drei Weltmeisterschaften teil und führte Tunesien bei der WM im vergangenen Sommer in Nordamerika als Kapitän auf das Feld.

„Für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, das Ende meiner internationalen Karriere bekannt zu geben. Dieses Trikot zu tragen und mein Heimatland zu vertreten, hat mich stolz gemacht und es war eine große Ehre. Die Emotionen, die gemeinsamen Momente und all diese Erinnerungen werden mir für immer im Gedächtnis bleiben“, so Skhiri, der sein Nationalmannschaftsdebüt 2018 gegeben hatte.

Bei der jüngsten WM war Tunesien mit drei Niederlagen aus drei Spielen in der Vorrunde gescheitert. Anschließend wechselte Skhiri von Eintracht Frankfurt zurück nach Köln, wo er bereits von 2019 bis 2023 gespielt hatte.