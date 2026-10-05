Die Weltranglistenzweite aus Thailand setzt sich trotz eines Schreckmomentes durch. Polly Mack wird geteilte Zehnte.

Golferin Jeeno Thitikul hat sich bei der Lotte Championship der LPGA-Tour auf Hawaii ihren vierten Titel des Jahres gesichert. Die Weltranglistenzweite aus Thailand setzte sich im Hoakalei Country Club auf Oahu mit drei Schlägen Vorsprung auf Yoon In-a (Südkorea) durch. Rang drei belegte die Japanerin Miyu Yamashita, die Berlinerin Polly Mack kam mit acht Schlägen Rückstand auf den geteilten zehnten Rang.

Thitikul kontert Doppel-Bogey mit Birdies

Thitikul musste in der Schlussphase einen Schreckmoment überstehen, als sie am 16. Loch ein Doppel-Bogey kassierte und auf 19 unter Par zurückfiel. Doch zwei aufeinanderfolgende Birdies an den Löchern 17 und 18 stellten ihren Vorsprung wieder her und verhinderten ein mögliches Stechen.

„Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das geschafft habe“, sagte die Siegerin über ihren starken Abschluss: „Es war ein wirklich harter Kampf mit In-a. Sie hat auf den ersten neun Löchern unglaublich gespielt. Die 16 war schrecklich, ein furchtbares Loch für mich. Aber ich habe mir einfach gesagt: Es sind noch zwei Löcher zu spielen, und alles kann passieren.“