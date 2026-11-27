Nach dem Highlight wäre dem Deutschen fast noch ein Hole-in-One gelungen. "Dann wäre ich nach Hause geflogen", sagt er mit einem Augenzwinkern.

Erst ein seltener Albatros, dann fast ein Hole-in-One: Golfprofi Nicolai von Dellingshausen hat bei der Australian PGA Championship mit einer spektakulären Runde die Führung übernommen. Der Weltranglisten-333. spielte am Freitag in Sydney eine 64 und liegt mit 13 unter Par drei Schläge vor seiner Konkurrenz.

Entscheidenden Anteil daran hatte ein Albatros am 14. Loch, als der 33-Jährige statt der vorgesehenen fünf nur zwei Schläge benötigte. Von Dellingshausen traf dabei aus 165 Metern direkt ins Loch. „Ich wollte eigentlich gar nicht in Richtung Fahne. Aber der Wind hat den Ball immer weiter nach rechts gedrückt, und es war die perfekte Distanz“, sagte der gebürtige Düsseldorfer.

Fast wäre ihm unmittelbar danach sogar noch ein Hole-in-One gelungen. Sein Abschlag auf dem folgenden Par 3 landete nur rund 30 Zentimeter neben dem Loch. „Ehrlich gesagt: Wenn der auch noch reingegangen wäre, wäre ich nach Hause geflogen. Flug umgebucht. Danke, ich bin fertig“, scherzte er.