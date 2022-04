European League: Bietigheimer Handballerinnen im Final Four

"Ich bin sehr glücklich. In der ersten Halbzeit spielten beide Teams auf Augenhöhe in einer insgesamt kampfbetonten Partie. In der zweiten Halbzeit kamen wir in unseren Flow und haben unseren überragenden Fans tollen Handball gezeigt", sagte Gaugisch. Beste Werferinnen waren Antje Lauenroth und Luisa Schulze mit je fünf Toren.