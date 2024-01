Handball-Europameister Kounkoud vorübergehend festgenommen

Dem französischen Handball-Nationalspieler Benoit Kounkoud wird wenige Tage nach dem EM-Triumph von Köln versuchte Vergewaltigung vorgeworfen. Die Polizei in Paris nahm den 26-Jährigen vorübergehend fest, nach einem Tag in Untersuchungshaft kam er am Mittwoch frei. Die Ermittlungen werden fortgesetzt, „um weitere Zeugenaussagen zu sammeln“, teilte die Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AFP mit.