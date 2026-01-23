In Dortmund und Bremen: DHB-Männer testen gegen Ägypten

SID 23.01.2026 • 11:22 Uhr Mit den zwei Länderspielen gegen den Afrikameister starten die Vorbereitungen auf die Heim-WM.

Deutschlands Handballer kommen im Frühjahr für zwei Testspiele nach Dortmund und Bremen. Gegner ist Afrikameister Ägypten, ausgetragen werden die Partien am 19. März um 18.15 Uhr in der Dortmunder Westfalenhalle und drei Tage später um 15.30 Uhr in der ÖVB-Arena in Bremen. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Sonntag, Karten sind ab 15 Euro erhältlich.