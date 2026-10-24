Sieg in Dänemark: Handballerinnen schon in EM-Form

Die deutschen Handballerinnen gewinnen beim dreimaligen Olympiasieger nach einer beeindruckenden Vorstellung. Bundestrainer Markus Gaugisch ist zufrieden.

Die deutschen Handballerinnen haben sich 40 Tage vor EM-Beginn in Topform präsentiert. In ihrem Auftaktmatch beim Einladungsturnier „Golden League“ setzten sich die Vizeweltmeisterinnen von Bundestrainer Markus Gaugisch 26:21 (15:10) in Odense gegen Gastgeber Dänemark durch und beeindruckten vor allem defensiv gegen den dreimaligen Olympiasieger.

„Insgesamt haben wir über 60 Minuten eine richtig gute Deckung gestellt, das ist für uns immer eine gute Grundlage“, sagte Gaugisch bei ProSieben MAXX: „Wenn wir so leidenschaftlich verteidigen, ist es eine gute Basis, um erfolgreich Handball zu spielen“.

Beim deutschen Team überragte Torhüterin Katharina Filter, beste Werferinnen waren Nieke Kühne, Nina Engel und Emily Vogel mit jeweils vier Toren. Den Däninnen half auch eine starke Leistung der früheren Bundesliga-Spielerin Trine Östergaard Jensen (acht Tore) nicht.

Handballerinnen überzeugen in Dänemark

„Wir haben ein tolles Spiel gezeigt, das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Filter: „Wir standen kompakt, haben uns sehr geholfen. Ich bin sehr stolz auf diese Abwehr.“

Vor 3500 Zuschauern in der sehr gut gefüllten SJF Arena dominierte das deutsche Team in der ersten Halbzeit, stand in der Abwehr auffallend gut und agierte in der Offensive konsequent. Auch Viola Leuchter, die für Odense BK spielt, glänzte in ihrer sportlichen Heimat. Die Fünf-Tore-Führung zur Halbzeit war durchaus gerechtfertigt.

Die Däninnen kamen aber mit viel Wut im Bauch zurück aus der Kabine, verringerten den Rückstand auf 16:17 (45.). Deutschland hielt aber in der Folge auch physisch stark dagegen, auch weil Torhüterin Filter heiß lief. Nina Engel vergrößerte den Vorsprung wieder auf drei Tore (21:18/52.). Der Doppelpack von Alina Grijseels zum 23:19 und 24:19 (beides 57.) war die Vorentscheidung.

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Am Sonntag wartet die Niederlande

Bereits am Sonntag (13.30 Uhr) geht es in Dänemark für die DHB-Frauen gegen den WM-Vierten Niederlande weiter. Die beiden Härtetests gegen Top-Gegnerinnen sollen Gaugisch wertvolle Erkenntnisse auf dem Weg zur EM vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und der Türkei liefern.

Kurz vor Turnierbeginn testet das deutsche Team noch zweimal gegen die Paris-Olympiazweiten aus Frankreich (26. und 28. November) in Ulm, sein erstes EM-Spiel bestreitet das Gaugisch-Team am 4. Dezember in Bratislava gegen Schweden.