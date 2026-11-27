Die Gala gegen Frankreich gibt Rückenwind, die Revanche folgt schon bei der EM-Generalprobe am Samstag.

Nach der Gala der deutschen Handballerinnen im vorletzten Test blickt Markus Gaugisch selbstbewusst in Richtung EM-Start. „Man hat gesehen, dass wir eine sehr, sehr stabile Basis haben“, sagte der Bundestrainer nach dem überzeugenden Sieg über Frankreich: „Das macht mich froh, dass wir uns jetzt auch mit anderen Dingen beschäftigen können, weil wir wissen, der Standard ist auf einem gewissen Niveau.“

Dieses „gewisse Niveau“ bewiesen die DHB-Frauen am Donnerstagabend in Stuttgart eindrucksvoll. Vor 4266 Fans gelang ein teils furioser 32:27 (20:8)-Erfolg gegen den Olympiazweiten. „Rückenwind gibt vor allem die Bestätigung der Arbeit“, sagte Gaugisch. Das gelte sogar unabhängig vom Ergebnis.

Gerade in der ersten Halbzeit dominierte Deutschland den Gegner nach Belieben und führte zur Pause mit zwölf Toren. Nach dem Seitenwechsel verloren die DHB-Frauen ein wenig den Faden, auch weil Gaugisch viel rotierte. Der Sieg war jedoch zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Generalprobe erneut gegen Frankreich

Die Generalprobe für die Medaillenjagd folgt am Samstag (15.30 Uhr) in Neu-Ulm erneut gegen Frankreich, bevor es am kommenden Freitag in Bratislava in das wichtige erste Gruppenspiel gegen Schweden geht.

„Ich erwarte auf jeden Fall, dass die sich das nicht nochmal gefallen lassen wollen. Die zweite Halbzeit haben sie auch gewonnen. Ich denke, dass sie da dran ansetzen wollen“, warnte Emily Vogel.

Rückkehrerin Xenia Smits wird den letzten Test vor dem EM-Start am 4. Dezember vermutlich abermals von der Tribüne verfolgen. Die 32-Jährige, die im August erstmals Mutter geworden war und noch wegen einer Blessur fehlt, fieberte in Stuttgart emotional mit, schrie Anweisungen, jubelte, reklamierte – und zog infolge ihres vollen Körpereinsatzes nach knapp 20 Minuten ihr Sweatshirt aus.

„Ich glaube, Samstag schreit sie noch“, sagte Gaugisch: „Aber es ist kein Problem – Stück für Stück aufbauen. Wir werden sehen, wie lange sie braucht und da sind wir alle entspannt.“ Es gelte, die Belastung langsam zu erhöhen.