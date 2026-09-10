Füchse siegen zum CL-Auftakt

Die Füchse Berlin gewinnen zum CL-Auftakt. Bei Partizan Belgrad ist Welthandballer Mathias Gidsel einmal mehr bester Schütze.

Die Füchse Berlin haben den nächsten Anlauf auf ihren ersten Champions-League-Titel mit einem Auftaktsieg gestartet. Der Finalist der Vorsaison wurde bei Partizan Belgrad von Beginn an seiner Favoritenrolle gerecht und bezwang den serbischen Meister mit 44:33 (23:15).

Im neuen Modus der Königsklasse führt die Mannschaft von Cheftrainer Nicolej Krickau die Gruppe A gemeinsam mit dem KC Veszprem an.

Mathias Gidsel war wieder einmal der beste Werfer bei den Füchsen Mathias Gidsel war wieder einmal der beste Werfer bei den Füchsen © IMAGO/Starsport

Handball: Gidsel überragt mit neun Treffern

Aufseiten der Füchse, die mit drei Siegen aus fünf Pflichtspielen zuvor auf einen eher mäßigen Saisonbeginn zurückblicken, zeigte sich Welthandballer Mathias Gidsel als bester Werfer mit neun Toren besonders spielfreudig. Kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) empfängt Berlin dann Veszprem im Duell um die Tabellenführung.

Der Europäische Handballverband (EHF) hat den Modus des Wettbewerbs verändert: Die Teilnehmerzahl steigt von 16 auf 24 Teams, statt wie in den vergangenen Jahren in zwei Gruppen um die Viertelfinalplätze zu spielen, treten die Teams nun in sechs Vierergruppen an.

In der Gruppenphase stehen jeweils Hin- und Rückspiele auf dem Programm. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen die Hauptrunde. Für die Mannschaften auf den Plätzen drei und vier geht es dagegen in der European League weiter.