Handball: Melsungen zahlt Champions-League-Lehrgeld

Die Nordhessen können in Polen eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit bringen.

Neuling MT Melsungen hat in der Handball-Champions League bei seiner ersten Niederlage Lehrgeld bezahlt. Das Team von Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla gab in seinem zweiten Vorrundenspiel beim polnischen Vertreter Wisla Plock in der Schlussphase eine 24:22-Führung aus der Hand und verlor noch mit 24:25 (15:13).

Am späteren Donnerstagabend bestreitet der deutsche Meister SC Magdeburg in der Schweiz beim HC Kriens-Luzern als letztes Team aus dem deutschen Trio in der europäischen Königsklasse sein zweites Gruppenspiel. Tags zuvor hatten die Füchse Berlin durch ein 29:35 in eigener Halle gegen den ungarischen Rekordmeister KC Veszprem als erster Bundesliga-Klub in der laufenden Saison eine Niederlage quittieren müssen.

Melsungen, das vor Wochenfrist bei seiner Champions-League-Premiere gegen Vardar Skopje einen 33:31-Erfolg gefeiert hatte, übernahm Mitte der ersten Halbzeit das Kommando und ging mit zwei Toren Vorsprung in die Pause. Allerdings fand das Team des am Saisonende scheidenden Trainers Roberto Garcia Parrando im zweiten Durchgang zunächst nicht wieder in seinen Rhythmus und geriet wieder in Rückstand. Zwar konnten die Nordhessen das Spiel danach zwischenzeitlich nochmals drehen, ihre abermalige Zwei-Tore-Führung aber nicht über die Zeit bringen.

Erfolgreichster MT-Werfer war Reynir Pór Stefánsson mit sieben Treffern. Golla traf wie drei weitere Teamkollegen dreimal.