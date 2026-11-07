Handball: Negativserie von Blomberg-Lippe hält an

In der Champions League ist für die HSG bislang nichts zu holen.

Siebtes Spiel, siebte Niederlage: Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe warten in ihrer Debütsaison in der Champions League noch immer auf die ersten Zähler. Im Heimspiel gegen den siebenmaligen Titelträger Györi ETO KC verlor der deutsche Meister deutlich 21:36 (12:19). Damit bleibt die HSG am Tabellenende der Gruppe B.

Gegen das Top-Team aus Ungarn geriet die HSG nach einem ansprechenden Auftakt immer stärker ins Hintertreffen. Erfolgreichste Werferin für das deutsche Team war Nationalspielerin Nieke Kühne mit fünf Toren.

Die ersten beiden Teams der zwei Achtergruppen qualifizieren sich in der Champions League direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Playoff-Runde. Genügend Zeit bleibt der HSG für das Weiterkommen noch: In der Gruppenphase sind insgesamt 14 Spiele zu absolvieren.