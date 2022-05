Handball: Trainer Bennet Wiegert vom Titelgewinn seines SC Magdeburg überzeugt

Zudem habe er den Job über Jahre beobachtet und festgestellt: „Der Baum, an den jeder Hund sein Bein heben darf, will ich nicht sein. Was ich da mitbekommen habe, was alles auf einen einscheppert, das will ich meiner Familie nicht zumuten“, sagte Wiegert: „Ich habe einen riesigen Respekt vor Alfred, wie er mit der dauernden Kritik umgeht. Er ist mit all seiner Erfahrung der perfekte Mann dafür.“