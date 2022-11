Füchse Berlin verpflichten Linkshänder West

„Die Verpflichtung von Hakun West ist ein Signal für die Zukunft“, sagte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar: „Ich bin der festen Überzeugung, dass er uns im Duo mit Valter Chrintz in Zukunft viel Freude bereiten wird.“ West ist mit seiner aktuellen Mannschaft Gegner der Füchse am 6. Dezember in einer Partie der EHF European League.