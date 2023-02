Flensburgs Weltmeister Möller wird operiert

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss in den kommenden Wochen auf Weltmeister-Torhüter Kevin Möller (33) verzichten. Der dänische Nationalspieler kämpft seit einigen Monaten mit Problemen am Meniskus und soll am Dienstag in Flensburg am Knie operiert werden. Das teilte der Klub am Montag mit. Die genaue Ausfallzeit ist noch unbekannt.