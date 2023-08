Handball: THW-Star Dahmke hat nach Supercup-Triumph Heim-EM schon "im Hinterkopf"

Der vierte Supercup-Gewinn des THW in Serie soll nun auch Auftrieb für die Mission Titelverteidigung in der Bundesliga geben. Es sei „immer besser, mit einem Titel zu starten, als ein Finale zu verlieren“, sagte Dahmke.

Und fügte an: „Das gibt ein bisschen Aufschwung und mehr Selbstvertrauen zum Start.“ In ihrem ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison treten die Kieler am Sonntag (15.00 Uhr) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten an.