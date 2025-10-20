Ab Sommer 2026: Gummersbach holt Rückraum-Talent Roganovic

SID 20.10.2025 • 18:41 Uhr VfL-Sportdirektor Christoph Schindler freut sich auf "eines der größten und hoffnungsvollsten Handballtalente überhaupt".

Handball-Bundesligist VfL Gummersbach hat sich ab der nächsten Saison die Dienste des schwedischen Top-Talents Nikola Roganovic gesichert.

Wie die Oberbergischen am Montag mitteilten, unterschrieb der 19 Jahre alte Nationalspieler beim VfL einen Dreijahresvertrag. Bis zum Ende der laufenden Saison spielt Roganovic weiter beim schwedischen Erstligisten HK Malmö, zu dem der Rückraumspieler im Sommer gemeinsam mit seinem Vater und Trainer Zoran Roganovic gewechselt war.

„Eines der größten Handballtalente überhaupt“

Roganovic sei „ein riesengroßes Talent“, sagte Gummersbachs Trainer Gudjon Valur Sigurdsson: „Wir freuen uns sehr, dass sich ein Spieler seiner Qualität für uns entschieden hat.“ Sportdirektor Christoph Schindler sieht in dem jungen Rechtshänder gar „eines der größten und hoffnungsvollsten Handballtalente überhaupt“.

Im vergangenen Jahr hatte Roganovic, der im Rückraum sowohl in der Mitte als auch links eingesetzt werden kann, maßgeblichen Anteil am Gewinn des EM-Titels der schwedischen U18-Nationalmannschaft. Mit 53 Treffern war er der beste Torschütze seiner Mannschaft, zudem wurde er als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet. Im März gab Roganovic sein Debüt in der A-Nationalmannschaft.