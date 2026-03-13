Schon Vierter: Gummersbach sorgt für Furore

SID 13.03.2026 • 21:50 Uhr In Melsungen gelingt dem VfL der bereits siebte Sieg in Serie.

Der VfL Gummersbach mischt weiter die Handball-Bundesliga auf und ist nun schon Tabellenvierter. Der Altmeister gewann bei der MT Melsungen am Freitagabend 31:24 (14:10) und feierte den siebten Sieg in Serie.

Gummersbach, das während seines Laufs unter anderem den THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt geschlagen hat, zog mit 35:13 Punkten am TBV Lemgo Lippe und an Kiel (beide 34:14) vorbei. Melsungen (28:22) bleibt Achter.