Der Kreisläufer der TSV Hannover-Burgdorf verletzte sich im letzten Ligaspiel. Nun gibt es Entwarnung.

Positive Nachrichten für die deutsche Handball-Nationalmannschaft und die TSV Hannover-Burgdorf: Nationalspieler Justus Fischer droht kein langfristiger Ausfall. Nach SID-Informationen hat sich der Kreisläufer anders als befürchtet keine strukturelle Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Für die nächste Ligapartie beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten am Montagabend ist ein Einsatz von Fischer noch fraglich, seine Rückkehr wird aber zeitnah erwartet.

Der 23-Jährige war bei der Ligapleite gegen die SG Flensburg-Handewitt (32:39) verletzt ausgewechselt worden. Am Seitenrand wurde er minutenlang am Oberschenkel behandelt, ehe er in die Katakomben verschwand. Fischer gilt auch bei der Heim-WM 2027 im Team der deutschen Nationalmannschaft als gesetzt. Bis zum Turnierauftakt am 13. Januar in München gegen Tunesien sind es weniger als 100 Tage.

Bei den nächsten Länderspielen der DHB-Auswahl sollte Fischer wieder fit sein. Deutschland trifft am 5. November in Berlin auf Belgien und ist am 8. November in Presov bei der Slowakei zu Gast.