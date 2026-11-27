Andreas Wolff überzeugt nach seiner Abschiedsankündigung mit einer starken zweiten Halbzeit.

Der THW Kiel hat zumindest bis Sonntag die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Im ersten Spiel nach der Abschiedsankündigung von Star-Torhüter Andreas Wolff gewann der Rekordmeister beim Bergischen HC am Freitagabend souverän 34:26 (13:11).

Die Kieler zogen damit am Meister SC Magdeburg vorbei, der am Sonntag als klarer Favorit gegen den ThSV Eisenach kontern kann. Wolff spielte in Wuppertal die zweite Halbzeit, er löste Gonzalo Perez de Vargas ab und zeigte noch acht Paraden. Bester Schütze war Eric Johansson mit zehn Toren.

Wolff (35) wird Kiel 2028 verlassen und zum VfL Gummersbach wechseln, bei dem er einen Vierjahresvertrag bis 2032 unterschrieben hat. Als Nachfolge-Kandidat gilt Wolffs Nationalmannschaftskollege David Späth von den Rhein-Neckar Löwen.