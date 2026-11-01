HBL: Melsungen feiert Zittersieg im Hessenderby

Beim HBL-Schlusslicht HSG Wetzlar setzen sich Johannes Golla und Co. am Ende nur knapp durch.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat im Kampf um die Europapokalplätze den vierten Tabellenrang erobert. Im Hessenderby beim sieglosen Schlusslicht HSG Wetzlar zitterte sich das Team um DHB-Kapitän Johannes Golla zu einem 25:24 (13:10)-Sieg und kletterte nach dem siebten Saisonsieg im elften Spiel am TBV Lemgo Lippe vorbei.

Vier Tage nach dem Einzug in die Champions-League-Hauptrunde durch ein Remis bei Vardar Skopje war Florian Drosten mit sechs Treffern bester Werfer der Melsunger, auf der Gegenseite kamen Tristan Kirschner und Josip Simic auf je vier Tore.