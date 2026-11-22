Der Titelverteidiger hat in Hamburg keine Mühe und führt die Tabelle weiterhin ungefährdet an.

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren souveränen Sieg gefeiert und eilt in der Tabelle unbeirrt vorneweg. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann am 13. Spieltag mühelos mit 33:22 (16:8) beim HC Hamburg und holte damit den zwölften Sieg im 13. Saisonspiel. Mit 22:2 Punkten liegt der SCM klar vorne.

Deutlich mehr Mühe hatten die Füchse Berlin: In einem Krimi setzte sich das Team aus der Hauptstadt mit 32:31 (17:14) bei Frisch Auf Göppingen durch und holte den dritten Sieg nacheinander. Die Füchse, die mit 18:6 Punkten den vierten Platz belegen, konnten sich einmal mehr bei Mathias Gidsel bedanken. Der Superstar erzielte 13 der 32 Tore.

Der THW Kiel meisterte seine Aufgabe gegen die HSG Wetzlar hingegen souverän. Der Rekordmeister gewann 31:22 (15:8) und ist weiterhin Zweiter vor der SG Flensburg-Handewitt. Der Kieler Rivale hatte zuvor die Rhein-Neckar Löwen mit 40:33 (19:14) geschlagen und Wiedergutmachung für das ernüchternde 29:37 beim Titelverteidiger aus Magdeburg in der Vorwoche betrieben.

Magdeburg dominierte das Spiel in Hamburg von Beginn an und lag zügig mit sechs Toren vorne. Mit der Führung im Rücken ließ es der Meister etwas langsamer angehen, der Sieg war jedoch nie gefährdet. Der Schwede Albin Lagergren war mit zehn Toren der erfolgreichste Werfer.