Kokain-Kauf bei Olympia hat Folgen für Nationalspieler!

Der australische Hockeyspieler Tom Craig ist nach seiner Festnahme wegen mutmaßlichen Kokain-Kaufs bei den Olympischen Spielen in Paris für zwölf Monate gesperrt worden. Das gab der nationale Hockeyverband Australia Hockey am Mittwoch bekannt. Demnach muss Craig mindestens die Hälfte der Sperre absitzen, die am Montag begonnen hat, sechs der zwölf Monate sind zur Bewährung ausgesetzt.