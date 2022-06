FIFA hebt Suspendierung von Pakistan auf

Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Suspendierung des nationalen Verbandes von Pakistan (PFF) aufgehoben. Wie die FIFA am Donnerstag mitteilte, habe die Normalisierungskommission des PFF die volle Kontrolle über die Räumlichkeiten des Verbandes wiedererlangt und sei in der Lage, die Finanzen zu verwalten. In Folge dessen sei der Beschluss gefasst worden.