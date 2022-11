Pele ins Krankenhaus eingeliefert: Tochter gibt Entwarnung

São Paulo (SID) - Die brasilianische Fußball-Legende Pele ist erneut in ein Krankenhaus in Sao Paulo eingeliefert worden. Ein „Notfall“ bestehe jedoch nicht, teilte Peles Tochter Kely Nascimento am Mittwoch via Instagram mit. Im vergangenen September war beim 82-Jährigen ein Tumor am Dickdarm operativ entfernt worden, seither unterzieht er sich einer Chemotherapie.