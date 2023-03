Nach Handgemenge: Peruanischer Nationalspieler festgenommen

Bei einem Handgemenge mit der spanischen Polizei ist ein Fußball-Nationalspieler Perus festgenommen worden. Dies teilten die Polizei und die peruanischen Behörden mit. Die Auseinandersetzung ereignete sich am Montagabend in Madrid bei der Hotelankunft des Teams, das nach dem Länderspiel in Deutschland (0:2) zu einem weiteren Test am Dienstag (21.30 Uhr) im Stadion von Atletico Madrid gegen den WM-Vierten Marokko antritt.