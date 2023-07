Spaniens Ex-Star Fabregas beendet Karriere

Der ehemalige spanische Welt- und Europameister Cesc Fabregas (36) hat sein sofortiges Karriereende angekündigt. „Nach 21 Saisons als Profi ist es an der Zeit, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Ich habe jede Minute genossen“, teilte der einstige Mittelfeldstar in den Sozialen Medien mit.