Manchester United: Schiedsrichter Boss entschuldigt sich nach Onana-Szene - „Fast den Kopf abgerissen“

Manchester United hat nur mit Mühe einen Fehlstart in die Premier League verhindert - unter gütiger Mithilfe des VAR, der einen klaren Elfmeter gegen die „Red Devils“ in der Nachspielzeit nicht gab.

Der englische Rekordmeister besiegte die Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Raphael Varane (76.) per Kopf.

Rekord-Mann haut Kalajdzic weg - aber kein Elfer!

Rekordeinkauf André Onana hatte riesiges Glück, dass er keinen Elfmeter verursachte. In der 96. Minute kam der teuerste Keeper der United-Geschichte bei einer Flanke aus dem Kasten, kam aber nicht an den Ball - und rammte stattdessen den erst in der 88. Minute eingewechselten Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic weg!