Neymar wird am Donnerstag operiert

Superstar Neymar wird sich nach seinem Kreuzbandriss am Donnerstag in Belo Horizonte einer Operation unterziehen. Das gab der brasilianische Fußballverband bekannt. "Das Team von Doktor Rodrigo Lasmar, Chefarzt der Nationalmannschaft, wird für die Operation im Mater Dei-Krankenhaus verantwortlich sein", teilte der Verband am Mittwoch mit.

© AFP/SID/EITAN ABRAMOVICH