Nächste Derby-Pleite: Arsenal verliert auch bei Fulham

Der FC Arsenal hat kurz vor dem Jahreswechsel die zumindest vorübergehende Rückkehr an die Tabellenspitze der englischen Premier League verpasst. Die Mannschaft um Nationalspieler Kai Havertz unterlag an Silvester beim FC Fulham mit dem früheren Arsenal-Keeper Bernd Leno im Tor 1:2 (1:1) und beendet 2023 mit 40 Punkten auf Platz vier.

Drei Tage nach dem 0:2 gegen West Ham United war es für Arsenal die nächste Derby-Pleite. Spitzenreiter FC Liverpool und Teammanager Jürgen Klopp (42 Punkte) können am Neujahrstag im Heimspiel gegen Newcastle United auf fünf Zähler Vorsprung davonziehen. Aston Villa (2./42) hatte bereits am Samstag 3:2 gegen den FC Burnley gewonnen, der mit Arsenal punktgleiche Tabellendritte Manchester City hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.