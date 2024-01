Afrika-Cup: Marokko scheitert - Tapsoba mit Eigentor

Für WM-Halbfinalist Marokko ist beim Africa-Cup bereits im Achtelfinale Endstation. Gegen den krassen Außenseiter Südafrika verlor der Cup-Gewinner von 1976 am Dienstagabend überraschend mit 0:2 (0:0). Damit ist das Viertelfinalfeld der Afrikameisterschaft vollständig.

Für die Südafrikaner traf Evidence Makgopa (57.), der wie fast der gesamte Kader in der heimischen Liga aktiv ist, zur 1:0-Führung. In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch. Einen Schuss von Marokkos Ayoub El Kaabi blockte Mothobi Mvala aus kurzer Distanz mit dem Arm ab, und Schiedsrichter Mahmood Ismail entschied nach Betrachtung der TV-Bilder auf Elfmeter, den der Ex-Dortmunder Achraf Hakimi allerdings an die Latte setzte (84.). Sofyan Amrabat sah bei den Nordafrikanern nach einer Notbremse (90.+4) noch die Rote Karte, den resultierenden Freistoß verwandelte Teboho Mokoena (90.+5) zur Entscheidung.