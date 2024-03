Schmidt gerät nach Debakel unter Druck

Es war ein Abend zum Vergessen: Roger Schmidts Benfica Lissabon kassierte am Sonntag beim Erzrivalen FC Porto eine herbe 0:5-Klatsche. Für Benfica stellt dies die höchste Niederlage gegen Porto seit 14 Jahren dar, als man ebenfalls mit 0:5 unterlag.

Schmidt sah die Niederlage etwas gelassener. „Wir müssen uns nicht entschuldigen, wir haben es nicht absichtlich getan. Die Spieler haben so viele gute Spiele gemacht, heute war nicht unser Tag, aber die Spieler haben sich so gut vorbereitet, wie sie konnten. Manchmal ist der Fußball so und wir müssen mit dieser Situation umgehen.“