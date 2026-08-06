Medien: Rodri stimmt Barcelona-Wechsel zu

SID 06.08.2026 • 19:56 Uhr Laut Medienberichten verlangt Manchester City 60 Millionen Euro für die Dienste des Spaniers.

Der spanische Fußball-Weltmeister Rodri (30) hat grünes Licht für Transferverhandlungen über einen möglichen Wechsel von Manchester City zum FC Barcelona gegeben. Dies bestätigte eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld des spanischen Meisters der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings betonte die Quelle, dass die Zustimmung Rodris „keinerlei Garantie“ für einen tatsächlichen Wechsel darstelle.

„Barca ist heute näher als gestern daran, diesen Transfer ins Auge fassen zu können. Wir haben nun die Zustimmung des Spielers erhalten, um Verhandlungen mit Manchester City aufzunehmen“, erklärte die Quelle. Damit wurden Berichte der spanischen Presse bestätigt, die zuerst über die Entwicklungen informiert hatten. Laut katalanischen Medien soll der Mittelfeldspieler durch ein Telefongespräch mit dem deutschen Barca-Trainer Hansi Flick von dem Wechsel überzeugt worden sein.

In Spekulationen spanischer Medien war immer wieder von einem Interesse von Real Madrid an Rodri die Rede, für den Manchester City laut diesen Berichten 60 Millionen Euro verlangt. Der FC Barcelona soll den Engländern diese Summe „in Aussicht gestellt“ haben, obwohl die Katalanen weiterhin hohe Schulden haben und immer wieder Probleme damit, Spieler für die Liga zu registrieren.