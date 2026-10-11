In der norwegischen Eliteserien bietet sich ein erstaunliches Bild rund um die kommenden Gegner des FC Bayern und BVB.

Verrückte Tabellensituation in der norwegischen Eliteserien: Bayern Münchens kommender Champions-League-Gegner Viking Stavanger und Borussia Dortmunds Herausforderer FK Bodö/Glimt bilden nach 22 absolvierten Partien mit identischen Statistiken das Spitzenduo.

Die beiden Topteams des skandinavischen Landes haben jeweils 17 Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem Konto. Doch damit nicht genug: Auch bei der Anzahl der geschossenen Tore und der Gegentreffer (56:20) liegen die Klubs gleichauf. „Jetzt ist alles ausgeglichen im Kampf um die Meisterschaft“, schrieb die Zeitung Verdens Gang.

„Es wird natürlich spannend, besonders wenn wir in etwa einem Monat hier zu Hause gegen Viking spielen“, sagte Glimts Rechtsverteidiger Fredrik Sjövold, der mit seiner Mannschaft „nur“ Zweiter ist.

Der 5:0-Erfolg von Viking im Hinspiel gegen den großen Kontrahenten im April sorgt für die hauchdünne Tabellenführung des amtierenden Meisters.

Stavanger gegen FC Bayern, Bodö trifft auf den BVB

Das Rückspiel ist für den 30. Oktober datiert. Jetzt folgen für beide Teams aber erstmal erneut Auftritte gegen deutsche Topvereine.

Stavanger, das am ersten Spieltag der Königsklasse 1:3 beim VfB Stuttgart verloren hatte, empfängt am Dienstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) die Bayern. Bodö, zum Auftakt beim deutschen Rekordmeister unterlegen (0:5), spielt einen Tag später gegen Borussia Dortmund (ab 21 Uhr im LIVETICKER).