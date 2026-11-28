Nach der Finalniederlage aus dem Vorjahr darf diesmal Palmeiras jubeln.

Der brasilianische Traditionsklub SE Palmeiras hat zum vierten Mal die Copa Libertadores gewonnen. Der Klub aus der brasilianischen Großstadt Sao Paulo setzte sich im Endspiel des prestigeträchtigen Wettbewerbs und lateinamerikanischen Pendant zur Champions League mit 1:0 (0:0) gegen Estudiantes de La Plata aus Argentinien durch, nach der schmerzhaften Finalniederlage aus dem Vorjahr durften die Brasilianer erstmals seit 2021 wieder die Trophäe in die Höhe recken.

Für das entscheidende Tor in einem umkämpften Spiel sorgte im Estadio Centenario in Uruguays Hauptstadt Montevideo Ramón Sosa (52.). Der 27 Jahre alte Flügelspieler hatte mit der paraguayischen Nationalmannschaft bei der WM im Juni für die große Sensation gesorgt und Deutschland aus dem Turnier geworfen, beim 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen im Sechzehntelfinale war er allerdings selbst nicht zum Einsatz gekommen.

Im Vorjahr hatte es für Palmeiras ausgerechnet gegen den Landesrivalen CR Flamengo eine bittere 0:1-Niederlage gesetzt, nun folgte die Wiedergutmachung. Zudem darf sich die Mannschaft auch über die Qualifikation für die Recopa Sudamericana, das Gegenstück zum europäischen Supercup qualifiziert, freuen. Dort geht es gegen Boca Juniors aus Argentinien, das in der Vorwoche die Copa Sudamericana für sich entschieden hatte.