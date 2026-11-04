Schreuder unterschreibt bei Kasimpasa

Der 54-Jährige hatte bei der WM als Assistent von Julian Nagelsmann gearbeitet. Nun hat er einen neuen Job.

Alfred Schreuder, bei der Fußball-WM im Sommer Assistent von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann, übernimmt den türkischen Erstligisten Kasimpasa Istanbul. Das teilte der Tabellenfünfte der Süper Lig am Mittwoch mit. Der Niederländer Schreuder (54) unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende.

Schreuder hatte von 2019 bis 2020 den Bundesligisten TSG Hoffenheim trainiert, mit dem FC Brügge wurde er 2022 belgischer Meister. Als Klubtrainer arbeitete Schreuder zuletzt in Saudi-Arabien. Für die WM im Sommer in den USA, Mexiko und Kanada holte Nagelsmann ihn in sein Team, das DFB-Team schied bekanntlich im Sechzehntelfinale aus.