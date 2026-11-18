Für Mauricio Pochettino endet das Kapitel in den USA mit einem Sieg.

Mauricio Pochettino hat seine Amtszeit als Nationaltrainer der USA erfolgreich beendet. Die US-Auswahl besiegte Haiti im Viertelfinal-Rückspiel der CONCACAF-Nations-League mit 2:0 (2:0) und machte nach dem 6:0 im Hinspiel den Einzug ins Halbfinale souverän perfekt. Für Pochettino steht nun der Wechsel zum englischen Rekordmeister Manchester United an.

Der frühere Dortmunder Bundesliga-Profi Christian Pulisic brachte die Gastgeber in der 25. Minute nach Vorarbeit des Ex-Schalkers Weston McKennie mit einem sehenswerten Fallrückzieher in Führung. Der 18-jährige Julian Hall erhöhte kurz vor der Pause (43.). Hall erzielte bereits sein fünftes Tor in den vergangenen sechs Spielen.

Der 54-jährige Pochettino herzte nach dem Schlusspfiff Spieler und Mitarbeiter. „Es ist schwierig, meine Gefühle auszudrücken, weil mir so viele Dinge durch den Kopf gehen. Einerseits bin ich sehr traurig, andererseits begeistert, weil die Mannschaft großartigen Fußball gespielt hat“, sagte der Argentinier bei TNT Sports.

Pochettino hatte die US-Auswahl bei der Heim-WM im Sommer bis ins Achtelfinale geführt. Nun wartet eine schwierige Aufgabe in England: Manchester United liegt in der Premier League auf dem 18. Tabellenplatz und trifft am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) auf den Erzrivalen FC Liverpool. „Wir wissen, dass die aktuelle Lage einem Klub wie Manchester United nicht gerecht wird“, sagte Pochettino.