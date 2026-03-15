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Gänsehaut-Moment bei Barcas Kantersieg!

Gänsehaut-Moment bei Barca-Triumph

Die Mannschaft von Hansi Flick macht mit Sevilla kurzen Prozess - kurz vor Ende der Partie kommt es zu einem emotionalen Moment.
Angesprochen auf Lamine Yamal, gibt Hansi Flick Einblicke zu der Belastungssteuerung seiner Spieler. Dabei erklärt der Trainer des FC Barcelona auch, wie die Absprachen teamintern ablaufen.
SPORT1
Die Mannschaft von Hansi Flick macht mit Sevilla kurzen Prozess - kurz vor Ende der Partie kommt es zu einem emotionalen Moment.

Der FC Barcelona hält Real Madrid im Meisterschaftskampf der spanischen Primera División weiter auf Distanz. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen den FC Sevilla deutlich mit 5:2 (3:1).

Zehn Spieltage vor Saisonende bleibt Barca mit 70 Punkten vor Erzrivale Real (66) an der Tabellenspitze.

Emotionaler Moment nach 204 Tagen Leidenszeit

Der wohl emotionalste Moment gehörte einem Spieler, der sportlich nur eine untergeordnete Rolle spielte: Der Publikumsliebling Gavi meldete sich nach 204 Tagen Leidenszeit zurück. Der lange verletzte Mittelfeldspieler - der auch sofort die Kapitänsbinde erhielt - wurde kurz vor Schluss eingewechselt, das Camp Nou erhob sich unter großem Jubel.

Barcelona hat in La Liga nun mehr 75 Tore erzielt, die zweitmeisten in Europas Top-5-Ligen. Nur der FC Bayern hat häufiger getroffen (93 Tore in 26 Bundesliga-Spielen).

Raphinha und Cancelo lassen Sevilla leiden

Kapitän Raphinha (9./Foulelfmeter) hatte Barca früh in Führung gebracht, der Brasilianer lupfte einen von Joao Cancelo herausgeholten Strafstoß lässig in die Tormitte. Auch einen zweiten Elfmeter (21.) verwandelte Raphinha souverän, zudem traf Dani Olmo (38.).

Damit wurde Raphinha der erste Spieler dieses Jahrhunderts, der in La Liga binnen 21 Minuten zwei Elfmeter verwandelte.

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Nach dem Anschlusstreffer durch Oso (45.+3) antworteten Raphinha (51.) mit seinem dritten Treffer, Cancelo (60.) baute den Vorsprung weiter aus. Djibril Sow (90.+2) sorgte für den Endstand. Real hatte am Samstag mit einem 4:1 gegen Abstiegskandidat FC Elche vorgelegt.

Die beiden Erzrivalen sind bereits unter der Woche erneut gefragt. Während Real nach dem 3:0 im Hinspiel der Champions League gegen Manchester City bereits beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale hat, ist bei Barca alles offen: Nach dem 1:1 im Hinspiel ist Newcastle United um Nationalstürmer Nick Woltemade am Mittwoch (18.45 Uhr) im Camp Nou zu Gast.

----- mit Sport-Informations-Dienst

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