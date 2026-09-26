Karim Adeyemi blickt auf seine Zeit beim FC Bayern zurück und spricht offen über sein Aus in der Münchner Jugend. Gleichzeitig verrät der ehemalige BVB-Profi, welcher Verein ihm im Laufe der Jahre besonders ans Herz gewachsen ist.

Karim Adeyemi hat offen über seine Vergangenheit beim FC Bayern und seine Verbindung zu Borussia Dortmund gesprochen. Im Interview mit der spanischen Zeitung AS erinnerte sich der DFB-Star an seine Zeit in der Nachwuchsabteilung des Rekordmeisters und an die Folgen seines frühen Abschieds.

„Ich war drei Jahre lang beim FC Bayern München und wurde dann aussortiert“, sagte der aktuelle Spieler des FC Barcelona, der damals neun Jahre alt war. Als gebürtiger Münchner sei er damals Fan der Bayern gewesen. Mit den Jahren habe sich das jedoch verändert: „Dortmund wurde zu meinem Lieblingsverein. Als Teenager habe ich mir viele ihrer Spiele angesehen.“

Karim Adeyemi ist im vergangenen Sommer zum FC Barcelona gewechselt Karim Adeyemi ist im vergangenen Sommer zum FC Barcelona gewechselt © IMAGO/MB Media Solutions

Adeyemi gelingt der Durchbruch in Salzburg

Trotz seines Abschieds aus der Bayern-Jugend blickte der Nationalspieler ohne Groll auf diese Zeit zurück. „Ich mag beide Vereine und habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit beim FC Bayern“, erklärte Adeyemi. Besonders prägend sei für ihn aber die Zeit in Dortmund gewesen: „Das Stadion und die Fans sind unglaublich.“

Adeyemi spielte als Nachwuchsspieler zunächst für den FC Bayern, ehe die Zusammenarbeit endete. Über den TSV Forstenried und die SpVgg Unterhaching führte sein Weg schließlich zu Red Bull Salzburg, wo ihm der Durchbruch im Profifußball gelang.

Starker Saisonstart mit Barcelona

Die Gründe für das frühe Aus in München sorgten bereits mehrfach für Diskussionen. Bayern-Legende Hermann Gerland hatte in der Vergangenheit im Podcast Der Sechzehner erklärt, Adeyemi habe sich damals „nicht gut verhalten“ und einen Fehler gemacht. Der Offensivspieler selbst schilderte seine Sicht später im Gespräch mit dem Kicker deutlich anders. Er sei als Kind „nicht der Ruhigste“ gewesen, habe sich jedoch nie als Problemfall gesehen.

Für Adeyemi entwickelte sich die Entscheidung der Bayern letztlich zum Antrieb. Schon früher hatte er erklärt, die Aussortierung habe ihm einen zusätzlichen Motivationsschub für seine weitere Karriere gegeben. Nach Stationen in Salzburg und Dortmund läuft Adeyemi inzwischen in Spanien für den FC Barcelona auf, wo er nach seinem Wechsel im Sommer einen starken Saisonstart mit drei Treffern und zwei Vorlage in acht Partien erwischt hat.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.