Diktator? Mbappé nicht begeistert

Kylian Mbappé äußert sich zu seinem umstrittenen Spitznamen im Netz. Anders als seine Teamkollegen kann er über den Vergleich mit Diktatoren nicht nur lachen.

Es ist ein bekanntes Meme: Kylian Mbappé wird im Netz gerne als Diktator dargestellt. Der Superstar von Real Madrid ist davon nicht begeistert.

In einem Interview mit France Football erklärte Mbappé, die Bezeichnung sei teilweise zwar meist als Scherz zu verstehen, offenbare mitunter aber fehlendes politisches und menschliches Bewusstsein.

Kylian Mbappé spricht über ein bekanntes Meme Kylian Mbappé spricht über ein bekanntes Meme © IMAGO/SOPA Images

„Zum Teil ist es lustig, weil man den Eindruck hat, dass es für manche nur ein Witz ist“, sagte Mbappé. „Aber es hat auch eine weniger lustige Seite, weil wir wissen, welchen Schaden diese Art von Menschen im Laufe der Geschichte angerichtet hat. Dass man mich mit Menschen vergleicht, die andere töten oder Millionen und Abermillionen Menschen unglücklich gemacht haben… Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben jemals etwas Vergleichbares getan habe.“

Dembélé lacht über Mbappé-Memes

Der französische Nationalspieler betonte zugleich, dass er den humorvollen Hintergrund vieler Beiträge erkenne. „Einerseits weiß ich, dass es scherzhaft gemeint ist und nicht so weit geht. Aber manchmal zeigt es ein mangelndes politisches und menschliches Bewusstsein bei den Leuten“, führte Mbappé aus.

Ousmane Dembélé gehe mit dem Thema nach Mbappés Darstellung anders um. Sein Landsmann habe die Bezeichnung in den sozialen Netzwerken entdeckt und lache darüber. Dembélé hatte Mbappé demnach scherzhaft Mobutu genannt – in Anlehnung an den langjährigen Diktator von Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.