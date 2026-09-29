Pedri ist Barcelonas erfolgreichster Balljäger und führt auch die LaLiga-Wertung bei Rückeroberungen an.

Pedri prägt den FC Barcelona nicht nur als Taktgeber mit dem Ball. Der Mittelfeldspieler ist 2026 zugleich der erfolgreichste Balleroberer des Teams: Nach Daten von Barça 1899 Stats kommt der Spanier auf 168 Rückeroberungen. Damit liegt er vor Lamine Yamal (115), Eric García (112), Dani Olmo (108) und Pau Cubarsí (103). Mit 6,87 Ballgewinnen pro 90 Minuten führt Pedri diese interne Rangliste ebenfalls an.

Auch ligaweit setzt sich der Barça-Profi an die Spitze. Bei den Verteidigern und Mittelfeldspielern der LaLiga verzeichnet Pedri nach den ersten sieben Spieltagen laut Analítica Fantasy 44 Balleroberungen – im Schnitt 7,9 pro Partie. Pablo Fornals von Betis Sevilla folgt mit 40, Getafes Zaid Romero mit 38; Marc Roca (Betis Sevilla) und Espanyols Edu Expósito stehen bei 36 beziehungsweise 34.

So verbindet Pedri seine spielerische Klasse mit wachsender Wirkung gegen den Ball. Hansi Flick hatte ihn vor Saisonbeginn neben Raphinha und Eric García als einen von drei Kapitänen benannt. Gleichzeitig steuert der Barça-Coach die Belastung des Mittelfeldmanns nach der Weltmeisterschaft: Mit 564 Einsatzminuten ist Pedri der viertmeist eingesetzte Spieler im Kader. In den vergangenen sieben Begegnungen stand er jeweils in der Startelf, absolvierte wegen des Belastungsmanagements aber keine davon über die volle Distanz.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.