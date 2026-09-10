Messi vor neuem Klub-Deal?

Lionel Messi steht vor dem nächsten großen Schritt abseits des Platzes. Der argentinische Superstar will Mehrheitsaktionär eines spanischen Zweitligisten werden. Damit würde er sein Klub-Engagement weiter ausbauen.

Superstar Lionel Messi geht erneut unter die Klubbesitzer. Der 39 Jahre alte Argentinier wird Mehrheitsaktionär bei CD Eldense aus der spanischen zweiten Liga.

Im April hatte sich der Weltmeister von 2022 bereits in Spanien beim Viertligisten Cornella eingekauft. „CD Eldense kann bestätigen, dass Lionel Messi eine Grundsatzvereinbarung mit den derzeitigen Eigentümern des Vereins über den Erwerb der aktuell von Grupo TH Soluciones gehaltenen Anteile getroffen hat, was ihn zum Mehrheitsaktionär von CD Eldense machen würde“, teilte der Klub der Nachrichtenagentur AFP mit.

Lionel Messi steht vor dem nächsten Klub-Deal in Spanien Lionel Messi steht vor dem nächsten Klub-Deal in Spanien © IMAGO/Icon Sportswire

Messi-Deal noch nicht endgültig

Der Abschluss der Transaktion hänge noch an „letzten rechtlichen und vertraglichen Schritten“. Zudem sei noch eine Genehmigung durch den spanischen Sportrat (CSD) „erforderlich“, hieß es weiter. Mit welcher Summe der frühere Barcelona-Profi Messi beim Klub aus der Nähe von Alicante einsteigt, wurde nicht bekannt.

Messi spielt zurzeit noch bei Inter Miami in der nordamerikanischen MLS. Zuletzt hatte er seine beeindruckende Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet.

Auch Müller und Hummels investieren

Vor einigen Wochen hatten schon die Rio-Weltmeister Thomas Müller und Mats Hummels für Schlagzeilen gesorgt. Die beiden Stars sind Teil einer Investorengruppe, die 90 Prozent der Klubanteile des portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora für angeblich rund 40 Millionen Euro übernommen hatte. Dem Konsortium gehören auch Yann Sommer und Lucas Hernández an.