Offiziell! Müller und Hummels steigen bei Erstligist ein

Johannes Vehren 25.08.2026 • 10:20 Uhr Thomas Müller und Mats Hummels steigen beim portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora ein. Die beiden Weltmeister von 2014 sind Teil einer prominenten Investorengruppe, zu der noch weitere Ex-Bayern-Stars gehören.

Die Überraschung um Thomas Müller und Mats Hummels ist perfekt: Wie der portugiesische Erstligist Estrela Amadora am Dienstagmorgen bekannt gegeben hat, sind die beiden deutschen Fußball-Legenden Teil einer Investorengruppe, die den Verein übernimmt.

„Estrela Amadora gibt hiermit bekannt, dass der Prozess zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung von 90 Prozent am Gesellschaftskapital der SAD durch ein internationales Konsortium unter Führung von ADvantage und LEAD, mit Unterstützung der KI Group, abgeschlossen wurde“, teilte der Klub mit.

Ex-Bayern-Mitarbeiter wird Präsident bei Estrela Amadora

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Die neue Eigentümerstruktur vereint Investoren mit Erfahrung in den Bereichen Sport, Investment und Technologie. Darüber hinaus gehören mehrere strategische Investoren mit Verbindungen zum internationalen Fußball dazu, darunter Thomas Müller, Mats Hummels, Yann Sommer und Lucas Hernández.“

Somit sind mit Sommer und Hernández zwei weitere ehemalige Bayern-Profis Teil der Investorengruppe. Neuer Präsident des Vereins wird Johannes Mösmang. Er kommt vom FC Bayern, wo er jahrelang Mitarbeiter im Player Management war.

Klub ist Eigentümer seines eigenen Stadions

„Estrela Amadora ist ein historischer Klub des portugiesischen Fußballs, der tief in Amadora verwurzelt ist, eine ganz eigene Identität besitzt und auf eine leidenschaftliche Gemeinschaft bauen kann“, wird der Deutsche zitiert.

Mösmang fügte hinzu: „Der Klub verfügt außerdem über eine ganz besondere Eigenschaft: Er ist Eigentümer seines eigenen Stadions. Wir sind hochmotiviert, dieses neue Kapitel zu beginnen und auf disziplinierte und nachhaltige Weise ein Projekt aufzubauen, auf das die Fans, die Gemeinschaft und alle, die Teil von Estrela sind, stolz sein können.“

Fans sollen weiterhin im Mittelpunkt stehen

Der portugiesische Klub möchte auf das internationale Wissen und die Erfahrung seiner neuen Partner zurückgreifen – vor allem in den Bereichen Investment, Technologie und digitale Transformation.

Trotz des neu eingeschlagenen Wegs betont der Verein: „Die neue Struktur von Estrela da Amadora möchte vor allem die Geschichte und Identität des Klubs respektieren. Amadora und die Fans sollen weiterhin im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen. Gleichzeitig soll eine solide und nachhaltige Zukunft für Estrela aufgebaut werden.“