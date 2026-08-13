Nach Tod des Vaters: So lief Messis emotionales Comeback

SID 13.08.2026 • 06:04 Uhr Nach dem Tod seines Vaters kehrt Lionel Messi wieder auf den Fußballplatz zurück. Es folgen emotionale Momente für den Argentinier.

Lionel Messi ist nach dem Tod seines Vaters Jorge auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Der Superstar erlebte am Mittwochabend ein emotionales Comeback für Inter Miami, wurde im letzten Gruppenspiel des Leagues Cup gegen den mexikanischen Verein León unter großem Jubel der Zuschauer zur Halbzeit eingewechselt.

Der Meister der MLS kassierte dabei eine 2:3-Niederlage und verpasste überraschend den Einzug in die K.o.-Phase des Wettbewerbs der Teams aus den USA, Kanada und Mexiko.

Messi hatte am vergangenen Wochenende bei der Pleite im zweiten Gruppenspiel gegen Monterrey gefehlt, weil er nach dem Tod seines Vaters in die Heimat gereist war. Jorge, der als Agent seines Sohnes tätig war, war in der Nacht zu Samstag im Alter von 68 Jahren in einer Klinik in seiner Heimatstadt Rosario verstorben.

Messi mit bewegenden Worten

In Argentinien nahm Lionel Messi am Sonntag mit seiner Familie an der Beerdigung teil, ehe er am Dienstag zurück nach Miami reiste.

In den sozialen Netzwerken nahm der 39-Jährige emotional Abschied und deutete ein baldiges Karriereende an. Er habe „einfach nur Fußball gespielt, und jetzt habe ich große Zweifel, ob ich das noch lange tun werde“, schrieb der Argentinier bei Instagram.